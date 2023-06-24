إصابة 6 سيدات وفتاة في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيبت 6 سيدات وطفلة اليوم السبت في حادث انقلاب مركبة تروسيكل أمام قرية الشيخ علي بطريق مصر ـ أسوان الزراعي، وتم نقلهن بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك بالطريق الزراعي أمام قرية الشيخ علي، أسفر عن إصابة 6 سيدات وطفلة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابات إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابات إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابات هن: صفاء محمود 40 عامًا، باشتباه مابعد الارتجاج، حمدى خليفه جوده 42 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، عزيزة شباط عبد الحميد 20 عامًا، جرح قطعى بالجبهة 4 سم، شهد حسنين عبد الحميد، تبلغ من العمر عامين، بجرح قطعى بالرأس 3 سم، عايدة شباط عبد الحميد 45 عامًا، باشتباة نزيف بالبطن واشتباة كسر بالذراع الأيسر، عبلة شباط عبد الحميد 35 عامًا، باشتباة مابعد الارتجاج، وجرح بالوجه وسحجات وكدمات بالجسم.