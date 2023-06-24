عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

بوتين
بوتين

أكد القادة الذين نصبتهم موسكو في أربع مناطق أوكرانية، اليوم السبت دعمهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلكفي الوقت الذي يواجه فيه معارضة من زعيم مجموعة فاجنر العسكرية يفجيني بريجوزين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال دينيس بوشلين ، رئيس ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية: "إن الحل الحقيقي الوحيد لتحقيق انتصارنا هو التماسك حول القائد الأعلى للقوات المسلحة ، رئيس الاتحاد الروسي ، فلاديمير  بوتين".

وأعرب رؤساء ما يسمى بجمهورية لوجانسك الشعبية ، وكذلك منطقتي زابوريجيا وخيرسون ، عن دعم مماثل لبوتين.

وقال بوشلين إن هذه "المرحلة الصعبة بالنسبة لروسيا، مؤلمة بشكل خاص بالنسبة له ، بالنظر إلى دور فاجنر في الاستيلاء على "أرتيميفسك" ، وهو اسم باخموت الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية في شرق أوكرانيا.

وذكر بوشلين: "أحيانًا ما كان رجال فاجنر يفعلون المستحيل".

وطمأن القادة المدعومون من روسيا في مناطق لوجانسك وخيرسون وزابوريجيا أتباعهم على أن الوضع في مناطقهم لا يزال "مستقرًا".

في سياق متصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز اليوم السبت إن "الوضع في روستوف أون دون لا يزال صعبا خلال الانتفاضة المسلحة".

وذكر بوتين: "في روستوف ، تعطل عمل الإدارة المدنية والعسكرية بشكل أساسي".

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول تعليق له على تمرد قائد فاجنر بريجيني بريجوزين، أن ما يحدث في الوقت الحالي هو خيانة داخلية.

واعتبر ما قامت به فاجنر يعد طعنة في الظهر، وأنه تم جر فاجنر لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال بوتين سنرد على التمرد بكل قوة، مضيفا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وسنواجه ذلك.

وناشد الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".

أربع مناطق الأعلى للقوات المسلحة التمرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير الروسي فلاديمير بوتين القائد الأعلى للقوات المسلحة خيرسون وزابوريجيا خطاب متلفز رئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الاتحاد الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

موضوعات متعلقة

صحف السعودية .. قمة باريس: إجماع على إصلاح النظام المالي.. وقائد «فاجنر»: بوتين أخطأ باتهامنا بالخيانة... ولن نستسلم

زيلينسكي: روسيا تعيش فوضى كبيرة حاليا

اندلاع حريق بمصفاة لتكرير النفط في ضواحي فورونيج 

أوروبا تراقب التطورات في روسيا.. وتنصح مواطنيها بعدم السفر إليها

عملية عسكرية للجيش الروسي في روستوف للتصدي لـ فاجنر

قائد فاجنر يوجه رسالة لبوتين: لن نستسلم

ترقب وقلق.. هكذا علقت أوكرانيا والعالم على مفاجأة روسيا

لا مبرر لما يحدث.. رئيس الشيشان يدعم بوتين بعد تمرد قائد فاجنر

ترشيحاتنا

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

قبل تمرد اليوم.. البعض توقع خروج قائد فاجنر على الدولة الروسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ