أول تعليق لـ إيران بعد تمرد قوات فاجنر على بوتين

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ما حدث مؤخرًا في روسيا شأن داخلي لهذا البلد.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، أضاف كنعاني أن إيران تدعم سيادة القانون في الاتحاد الروسي.

وكان قائد مجموعة “فاجنر” قد دعا في وقت سابق إلى انتفاضة على قيادة الجيش الروسي، بعد اتهام فاجنر بقصف قواتها من قبل طائرات روسية.

من جانبه، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمرد فاجنر بالخيانة، قائلًا: "يجب التخلص من كل الاختلافات خلال فترة العملية العسكرية".

وتوعد بوتين، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية في أعقاب إعلان المجموعة، التمرد على قيادة الجيش، مشيرا إلى إعلان عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى.

ولفت إلى أن "هذه معركة يتقرر مصير شعبنا فيها، فهي تتطلب وحدة جميع القوى، والوحدة، والتوحيد والمسؤولية، حيث يجب التخلص من كل ما يضعفنا، وأي صراع يمكن أن يستخدمه أعداؤنا الخارجيون من أجل إضعافنا من الداخل".