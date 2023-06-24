عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروة نصر: أحمد سعد دمه خفيف من أيام المعهد.. فيديو

المطربة مروة نصر
المطربة مروة نصر

كشفت المطربة مروة نصر، تفاصيل علاقتها بالمطرب  أحمد سعد ، وذكريات معهد الموسيقى مع زملائها الفنانين. 

وقالت مروة نصر، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: دفعتي كانوا أكبر مني كلهم وكانوا شاطرين جدا في المزيكا ومنهم محمد نور ورامي صبري وأحمد سعد، وكان كلهم أولاد وعارفين بعض.

 وتابعت مروة نصر: لما كنا بنطلع رحلة لازم أحمد سعد يكون موجود معانا في الرحلة دي، وعلى مدار أجيال كان معروف أنه أخف دم في المعهد.

وأضافت: أحمد سعد مطرب عظيم وفي بداياته كان معروف أنه أخف دم بلا استثناء، وكمان حمادة الحلو ابن الفنان محمد الحلو ودياب، وكانوا جروب مع بعض من أيام المعهد وكل واحد فيهم ليه شكل معين وبيغني بشكل معين. 

المطربة مروة نصر الفنان محمد الحلو توك شو برنامج سبوت لايت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

ترشيحاتنا

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ