مروة نصر: أحمد سعد دمه خفيف من أيام المعهد.. فيديو

كشفت المطربة مروة نصر، تفاصيل علاقتها بالمطرب أحمد سعد ، وذكريات معهد الموسيقى مع زملائها الفنانين.

وقالت مروة نصر، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: دفعتي كانوا أكبر مني كلهم وكانوا شاطرين جدا في المزيكا ومنهم محمد نور ورامي صبري وأحمد سعد، وكان كلهم أولاد وعارفين بعض.

وتابعت مروة نصر: لما كنا بنطلع رحلة لازم أحمد سعد يكون موجود معانا في الرحلة دي، وعلى مدار أجيال كان معروف أنه أخف دم في المعهد.

وأضافت: أحمد سعد مطرب عظيم وفي بداياته كان معروف أنه أخف دم بلا استثناء، وكمان حمادة الحلو ابن الفنان محمد الحلو ودياب، وكانوا جروب مع بعض من أيام المعهد وكل واحد فيهم ليه شكل معين وبيغني بشكل معين.