لانتهاكات بيئية.. لحظة تنفيذ أمر إيقاف البناء في عقار نيمار بالبرازيل |فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد لحظة تنفيذ أمر إيقاف البناء في العقار الفخم لنجم فريق باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار في البرازيل بسبب انتهاكات بيئية.

وأوضحت الفضائية أن السلطات البرازيلية المحلية أوقفت أعمال بناء في أحد ممتلكات نجم كرة القدم البرازيلي نيمار في ولاية ريو دي جانيرو، بسبب انتهاكات بيئية قد تؤدي إلى فرض غرامة عليه تزيد عن مليون دولار.

ونُفّذ المشروع "من دون تصريح بيئي" في عقار فاخر يملكه نجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي في أيرو رورال، في مانغاراتيبا، بحسب ما أفاد مجلس بلدية المدينة التي تقع على بُعد حوالي 130 كيلومتراً من ريو.

