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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القبض على والد نيمار وغرامة ضخمة في انتظاره| تفاصيل

نيمار
نيمار

أكد تقرير صحفي، إلقاء الشرطة البرازيلية على والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب انتهاكات بيئية.


وذكرت صحيفة " UOL Esporte" البرازيلية، فإن الشرطة البرازيلية ألقت القبض " دا سيلفا سانتوس" والد نيمار، بعد مشادة مع مسؤولين تابعين لحماية البيئة.


وأضافت أنه تم إطلاق سراح والد نيمار، لكن سيتم تغريمه 960 ألف يورو، بسبب انتهاكات بيئية في قصر نجله والذي يشرف والده على تجهيزه.


ولفتت أن والد نيمار ارتكتب مخالفات بيئية، إذ قام بتحويل مجاري مائية وحصل مع ماء من نهر لتشييد بحيرة صناعية وحفر واستخدام رمال أحد الشواطئ دون الحصول على ترخيص من وزارة البيئة.


في سياق آخر، أكدت تقارير صحفية "مؤخرا" رغبة نيمار في العودة لصفوف نادي برشلونة الإسباني.
ويرتبط نيمار بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2025.

نيمار باريس سان جيرمان والد نيمار برشلونة نيمار دا سيلفا

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