عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إطلالة ساحرة لـ مى حلمي بالأبيض على البحر

مى حلمي
مى حلمي

لفتت الإعلامية مى حلمي، الأنظار بصور جديدة لها أمام البحر فى دبي أثناء قضاء عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مى في الصور بفستان أبيض شفاف، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

تعد الإعلامية مي حلمي من أبرز نجمات الاعلام الرياضي أناقة وأنوثة، لتمتعها بذوق رفيع وقوام ممشوق ورقة لا تشبه الكثيرات، مما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها أينما ظهرت.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.


 

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١١٢
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١١٢
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٣١
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٣١
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٤٠
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٤٧
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٤_٠٤١١٥٨
أثناء قضاء عطلتها الصيفية إطلالة ساحرة الأعلامية مي حلمي الإعلام الرياضي البرامج الرياضية البحر في دبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

ترشيحاتنا

أرنا يارب عجائب قدرتك .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات لو ظهرت عندك تكون إشارة للإصابة بمرض الكلى

ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على الرموش؟.. نتائج مبهرة

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ