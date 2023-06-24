إطلالة ساحرة لـ مى حلمي بالأبيض على البحر

لفتت الإعلامية مى حلمي، الأنظار بصور جديدة لها أمام البحر فى دبي أثناء قضاء عطلتها الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت مى في الصور بفستان أبيض شفاف، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

تعد الإعلامية مي حلمي من أبرز نجمات الاعلام الرياضي أناقة وأنوثة، لتمتعها بذوق رفيع وقوام ممشوق ورقة لا تشبه الكثيرات، مما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها أينما ظهرت.

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.



