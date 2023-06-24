العربي للدراسات الاستراتيجية: مصر دشنت علاقات متميزة مع مجلس التعاون الخليجي بكافة المستويات|فيديو

بعد 30 يونيو

‏قال الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن هناك تغيرًا في الكثير من علاقات مصر بالدول العربية بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع محمد صادق خلال مداخلة هاتفية له في فضائية اكسترا نيوز، حدث تقارب على كل المستويات ولو نظرنا إلى الدائرة العربية الأفريقية سنجد أنها شهدت مزيدًا من الزخم سواء من خلال عودة مصر إلى رئاسة المجلس إلى رئاسة مجلس الأمن الأفريقي أو من خلال عودة مصر للزيارات الرئاسية إلى عدد من الدول الأفريقية ربما لم تكن تذهب إليها الدبلوماسية المصرية من قبل.

دول مجلس التعاون الخليجي

وأضاف أنه من جانب آخر فيما يتعلق بالدائرة الخليجية وهذه دائرة مهمة جدًا للأمن القومي العربي والمصري سوف نجد أن مصر دشنت علاقات متميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي على كافة المستويات خاصة المستوى السياسي.