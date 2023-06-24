بيان عاجل من البحرين بعد أزمة روسيا وتمرد قوات فاجنر

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن البحرين تتابع تطورات الأوضاع في روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي المعني بالسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الوزارة أن البحرين أكدت أهمية الحفاظ على الاستقرار في روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وتطبيق القوانين الشرعية المعتمدة في روسيا بما يحفظ الأمن والاستقرار للشعب الروسي الصديق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه خيانة داخلية.

ووصف بوتين ما قامت به فاجنر بأنه طعنة في الظهر، حيث تم جر المجموعة العسكرية لمغامرة إجرامية، وأن روسيا قوية وستتغلب على كل هذه المشاكل.

وقال “سنرد على التمرد بكل قوة”، مضيفًا أنه يتم جر روسيا لحرب أهلية، وستواجه موسكو ذلك.

ودعا الرئيس الروسي خلال خطابه قوات فاجنر اليوم السبت، قائلا: "أناشد أولئك الذين دفعوا إلى استفزاز تمرد عسكري"، مضيفا أنه في هذا الوقت "نحتاج إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".