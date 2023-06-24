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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه|رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بالزقازيق

صدى البلد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع شعبان أبو الفتوح رئيس حى ثان الزقازيق أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بنطاق حي ثان بالزقازيق ، وذلك تماشياً مع خطه المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

 

وكلف المحافظ رئيس الحي بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، أوضح رئيس حي ثان الزقازيق أنه تم الإنتهاء من رصف شارع الحاجة حكمت بطول ٢٠٠م ، وشارع عزالدين حافظ بطول ٩٠٠م بمنطقة كفر الزقازيق البحري ،  وكذلك تم الإنتهاء من رصف شارع البنك بطول ٢٢٥ م بمنطقة الإشارة ، ورصف شارع محمد علي بطول ٢٥٠م بمنطقة قسم الجامع ، وشارع شبراوي بطول ٩٩م ، وشارع معالي بطول ١٠٥ م بمنطقة قسم يوسف بك ، كما تم الإنتهاء من رصف عدد ٣ شوارع للربط بين منطقة القوميه و شارعي طلبه عويضه وشارع الاستاد شارع محمد مأجور بطول ٢٠٠م وشارع الإمام علي بطول ٢٥٠م وشارع الهدي بطول ٢٠٠م ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليون و185 الف جنيه ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2022 – 2023 للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى المنطقة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة تطوير وتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنيه تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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