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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبنى عبد العزيز ضيفة الفضائية المصرية أول أيام العيد

لبنى عبد العزيز
لبنى عبد العزيز

تحل الفنانة لبنى عبد العزيز، ضيفة  الفضائية المصرية يوم الأربعاء المقبل، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتتحدث الفنانة لبنى عبد العزيز، عن تفاصيل حياتها الإنسانية والفنية، كما ستتحدث عن دور والدها ووالدتها وجدتها في حياتها، وكواليس العمل مع رشدي أباظة وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن عادت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز برفقة فريق عمل برنامج Auntie loulou إلى العمل داخل استديوهات إذاعة البرنامج الأوروبي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاث سنوات بسبب ظهور فيروس كورونا. 

وكانت الفنانة القديرة تجري تسجيل برنامجها بانتظام طوال تلك الفترة من داخل منزلها، حيث يلتقي بها الفريق أسبوعيا لتسجيل الحلقة ثم تسليمها للإذاعة من أجل إذاعتها بعد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليها. 

عودة الفنانة لبنى عبد العزيز إلى استوديوهات الإذاعة

لبنى عبد العزيز ضيفة إذاعة البرنامج الأوروبي اليوم

 

ويأتي هذا القرار بعد تولي الإعلامية منى نجم منصبها كمدير عام إذاعة البرنامج الأوروبي، حيث كانت حريصة أشد الحرص على استمرار بث البرنامج، كما أنها حريصة على إحياء التراث الإذاعي للبرنامج الأوروبي الذي يحفل بكم كبير من المادة التراثية الإذاعية الثرية التي شغلت عقول المثقفين و المتعاطين للثقافات الغربية على مدى عقود طويلة. 

يذكر أن برنامج Auntie loulou هو أقدم برنامج إذاعي يبث عبر الإذاعات المصرية، حيث بدأت لبنى تقديمه منذ مطلع الخمسينيات، ثم انقطعت عنه فترة غيابها عن مصر واستقرارها في الولايات المتحدة الأمريكية ثم عادت مرة أخرى إلى تقديمه مطلع الألفينيات.

ويذاع البرنامج أسبوعيا على إذاعة البرنامج الأوروبي يوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وتكون الإعادة يوم الإثنين الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويوم الثلاثاء في الخامسة والربع صباحا.

لبني عبد العزيز الفنانة لبنى عبد العزيز عيد الأضحى عيد الفضائية المصرية

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