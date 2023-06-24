السياحة: استقبلنا جوارديولا بعد وصوله مصر.. وتركناه لمساحته الشخصية مع أسرته

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة استقبلت الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المتوج مؤخرا بالثلاثية التاريخية، ومنها بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأضاف « القاضي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»: «تركناه بعد ذلك كي يستمتع برحلته ويحصل على مساحته الشخصية، هو في زيارة عائلية ويقضي العطلة الصيفية، ونحن أن يستمتع بكل ما تقدمه مصر من خدمة متميزة».

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة: «هناك نوعان من التعامل مع الضيوف بهذا الحجم، إما نوجه الدعوة لهم بالتواصل مع مديري أعمالهم بشكل مباشر، أو أن الضيف يقرر قضاء إجازته في مصر ويتواصل بشكل مباشر مع شركات السياحة حيث تبلغنا، ونقوم باستقباله في المطار ونسهل إجراءات الدخول وتسهيل الإقامة في الفنادق، ولدينا برنامج سياحي لتعريفهم ببعض ما لا يعرفونه عن مصر، كما نقدم لهم التسهيلات والاستضافة في كل المزارات السياحية، وفي بعض الأحيان نستضيفهم بشكل كلي أو جزئي في الإقامة أو مأدبة غداء أو عشاء، ونمنحهم هدايا تعبر عن الحضارة المصرية».

