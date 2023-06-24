تنشيط السياحة : جوارديولا طلب منا خصوصيته مع أسرته في زيارته لمصر

قال عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن هناك نوعين من الزيارات السياحية لمصر من قبل الشخصيات العالمية إما عن طريق الطلب منهم وتوجيه دعوة لزيارة مصر أو الحضور بناء على طلب شخصي، مؤكدا أن جوارديولا قدم إلى مصر دون دعوة من وزارة السياحة.

وأكد عمرو القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم يقدمون كل الدعم اللوجسيتي لجوارديولا خلال رحلته، قائلا: "جوارديولا يعتبر زيارته جائزة كبرى يكافئ نفسه بها مع أسرته والبرنامج السياحي له حريصين فيه أننا نتناقش مع كل متطلباته".

وأشار عمرو القاضي، إلى أنهم نظموا برنامج سياحي لجوارديولا ويقدمون له أعلى المرشدين السياحيين، كاشفا عن أهم متطلبات جوارديولا خلال زيارته، قائلا: "متطلباته هي الخصوصية ويحظى بكثير من الخصوصية وعايز يستمتع مع عائلته بعيد عن أي أضواء أو ما شابه".