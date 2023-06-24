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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المسلماني : مسار العائلة المقدسة من أفضل المشاريع المصرية مؤخرا.. فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مشروع مسار العائلة المقدسة مشروع رائع وجليل بتوجيه من الرئيس السيسي.

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وأضاف الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مسار العائلة المقدسة في مصر هو مشروع توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتوجيه من الرئيس السيسي".

وأشار: "هذا المشروع اكتمل تقريبا بعد سنوات من العمل الجاد والمتميز"، موضحا: "المسار قارب على الاكتمال وكل محطة كان فيها العائلة المقدسة من فلسطين لمصر ثم العودة تكون فيها أماكن للإقامة".

 

وأكد الإعلامي أحمد المسلماني،: "مشروع مسار العائلة المقدمة من أفضل المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا"، لافتا: "هناك ترتيبا سياحيا جيدا للحجاج المسيحيين لمناطق مسار العائلة المقدسة".

 

احمد المسلماني مسار العائلة المقدسة مشروع مسار العائلة المقدسة

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