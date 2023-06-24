المسلماني : مسار العائلة المقدسة من أفضل المشاريع المصرية مؤخرا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مشروع مسار العائلة المقدسة مشروع رائع وجليل بتوجيه من الرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مسار العائلة المقدسة في مصر هو مشروع توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتوجيه من الرئيس السيسي".

وأشار: "هذا المشروع اكتمل تقريبا بعد سنوات من العمل الجاد والمتميز"، موضحا: "المسار قارب على الاكتمال وكل محطة كان فيها العائلة المقدسة من فلسطين لمصر ثم العودة تكون فيها أماكن للإقامة".

وأكد الإعلامي أحمد المسلماني،: "مشروع مسار العائلة المقدمة من أفضل المشاريع التي تم إنجازها مؤخرا"، لافتا: "هناك ترتيبا سياحيا جيدا للحجاج المسيحيين لمناطق مسار العائلة المقدسة".