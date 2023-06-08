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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد المسلماني: مصر ورومانيا بينهما علاقات تاريخية وتعاون كبير

الإعلامي أحمد المسلماني
الإعلامي أحمد المسلماني

‏قال الإعلامي أحمد المسلمانى، إن مصر ورومانيا بينهم علاقات تاريخية وتعاون كبير ودولة رومانيا هي دولة مهمة في قارة أوروبا تقع في شرق القارة الأوروبية ومساحتها حوالي ‫ربع مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة.

 

وتابع أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن علاقتنا برومانيا علاقة تاريخية ليس فقط في العصر الحديث وإنما منذ المصريين القدماء وفي الوقت المعاصر علاقتنا برومانيا علاقة قوية جدا والرئيس السيسي التقي بالرئيس الروماني أكثر من مرة، مرة في الأمم المتحدة في نيويورك ومرة في مؤتمر الأمن في ميونخ وبعدها حدث تبادل زيارات بين الرئيس السيسي  والرئيس الأوكراني  وفي عام 2019 الرئيس السيسي زار أوكرانيا ثم في عام 2021 الرئيس الأوكراني قرر زيارة مصر،  وكررها مرة أخرى الرئيس الأوكراني وزار مصر في عام 2022 في شرم الشيخ في مؤتمر المناخ.

 

رئيس وزراء رومانيا

 

وأضاف أن في عام 2023 رئيس وزراء رومانيا زار مصر هو ووفد رفيع المستوى، وهناك تواصل في السنوات الأخيرة بين مصر ورومانيا على مستوى عالي.

رومانيا مصر الإعلامي أحمد المسلماني الرئيس السيسي الأمم المتحدة

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