عاجل
أخبار التعليم|«الفضاء المصرية» تعقد مراسم إنهاء تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2.. ورمزي عبدالعزيز ضيفاً لجامعة عين شمس للحديث عن التصميم المهني الذكي رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام بركان أوبيناس في بيرو يبدأ ثورانا جديدا.. شاهد أخبار التكنولوجيا | إجراءات فورية عند سخونة هاتفك الآيفون.. سعر سامسونج Galaxy Fold 4 فى السعودية أخبار التوك شو .. وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل ..أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وصول أوراق أسئلة الكيمياء والجغرافيا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك استعدادا لأداء امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم

ويتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وسط تأمين مشدد من الجهات الامنية المعنية في الدولة ، وذلك داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لا يتم فتحها إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة وقت بداية الامتحان

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما يطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.

كما يحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

امتحانات امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الثانوية امتحانات الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

هما اللي طلبوني.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطريق للحفاظ على اللقب.. المنتخب الأولمبي يواجه النيجر بكأس أمم إفريقيا

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى 42 درجة

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

واصلت التراجع.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم مع اقتراب عيد الأضحى

هل يشترط تبييت النية لصيام يوم عرفة.. أمين الإفتاء يجيب

سعر عيار 21 اليوم 25-6-2023

بعد قرار الرئيس.. حالات رد نفقات طالب كلية الشرطة وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

بعد تحذير هبة قطب| كلمات تجرح شعور الزوج.. احذريها

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ