وصول أوراق أسئلة الكيمياء والجغرافيا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصول أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك استعدادا لأداء امتحاني الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم

ويتم نقل أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وسط تأمين مشدد من الجهات الامنية المعنية في الدولة ، وذلك داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لا يتم فتحها إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة وقت بداية الامتحان

ويحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما يطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بجميع المحافظات.

كما يحرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بديوان عام المحافظة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية



الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة