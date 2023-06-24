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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماني : مطلوب منا الفوز ببطولة أمم إفريقيا مجددًا

صدى البلد

أكد السنغالي ساديو ماني، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، أن منتخب بلاده سيحاول الحفاظ على لقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة بكوت ديفوار.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية عام ٢٠٢٣ بكوت ديفوار، وكانت من المقرر أن تقام في يونيو الجاري ولكن الاتحاد الإفريقي قرر تأجيلها إلى يناير المقبل.

وقال ماني في تصريحات عبر موقع “أفريكان فوت”: "أعتقد أننا جميعًا سعداء بمبارياتنا الماضية، لقد كان تحضيرًا جيدًا، لقد فزنا على البرازيل (4-2)، وعملنا كفريق، ووصلنا إلى مستوى معين".

وتابع: "ننتظر بطولة أمم أفريقيا المُقبلة بفارغ الصبر وهذا طبيعي، أيضًا كل السنغاليين يريدون منّا أن نفوز بالبطولة مرة أخرى، وسنحاول تقديم كل ما لدينا من أجل الفوز بها مرة أخرى".

وأضاف: "مع الفريق الذي نملكه وهؤلاء اللاعبين الرائعين، هناك إمكانية للفوز بأمم أفريقيا مرة أخرى، نحن اللاعبين أصحاب الخبرة، لا يزال لدينا من سنتين إلى ثلاث سنوات لدعم اللاعبين الشباب".

واختتم: "ليس لدينا وقت لنضيعه؛ هدفنا هو الفوز بكأس أفريقيا، ويتعين علينا أن نفعل كل شيء، سنحاول الاستعداد جيدًا معًا، ينبغي ألا يساورنا نفس القلق الذي كان لدينا قبل خمس أو ست سنوات".

منتخب السنغال قد توج لبطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.

ماني ساديو ماني بايرن ميونخ ا بايرن ميونخ الألماني كأس الأمم الافريقية

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