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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس الشيشان بعد فشل تمرد فاجنر ضد روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، اليوم الأحد، أنه تحدث مع قائد قوات فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوجين، ونصحه بالتخلي عن طموحاته، وذلك بعدما غادرت قوات فاجنر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في روستوف بعد يومٍ واحدم من إعلانه العصيان المسلح على روسيا.

وقال قديروف في بيان له: "تحدثت مع قائد فاجنر ونصحته بالتخلي عن طموحاته التجارية وتغليب مصالح الوطن. وأدعو مقاتلي فاجنر للتفكير في مستقبل بلادهم وأولادهم".

من جانبها، قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية إن أكثر من 3 آلاف من مقاتلي النخبة في الشيشان تمركزوا في موسكو لحمايتها إذا لزم الأمر.

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وأعلن رئيس الشيشان، أمس، استعداد بلاده للمساعدة في "إحباط تمرد" مجموعة فاجنر العسكرية الروسية. ووصف في بيان تحرك بريجوجين بأنه "طعنة في الظهر". وناشد الجنود الروس عدم الاستسلام لأي "استفزازات".

وفي وقت سابق من السبت، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له ما يحدث من تطورات متسارعة في روسيا، و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وقال بوتين "تم جر قوات فاجنر لمغامرة إجرامية عبر التمرد المسلح"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بشكل قوي وصارم على التمرد.

واتهم بوتين قائد فاجنر بـ"خيانة" روسيا بدافع "طموحات شخصية"، مشيرا إلى أن تمرد فاجنر هو "تهديد قاتل" للدولة الروسية.

 

 

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