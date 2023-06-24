الكرملين يسقط القضية الرئيسية ضد زعيم فاجنر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "القضية الرئيسية ضد بريغوجين زعيم قوات فاجنر، سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروسيا.

ولم يحدد بيسكوف ما سيفعله بريغوجين هناك (في بيلاروسيا).

ونوه بيسكوف إلى أن "ضمان تمكن بريغوجين من المغادرة إلى بيلاروسيا هو كلمة رئيس روسيا (فلاديمير بوتين)".

وأجاب بيسكوف على سؤال حول ما إذا كان بوتين لا يزال يثق بوزير الدفاع: "لست على علم بأي تغييرات في هذا الصدد".

لن تتم محاكمة مقاتلي "فاغنر" العسكريين الذين شاركوا في أحداث اليوم، وأولئك الذين يرغبون (بالاستمرار بالقتال) من "فاغنر" سيتمكنون من توقيع عقد مع وزارة الدفاع.