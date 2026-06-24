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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة في تاريخها.. مصر تستضيف بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو المؤهلة لأولمبياد 2028

اتحاد الجودو
اتحاد الجودو
عبدالله هشام

وافق سيتاني راندريانا، رئيس الاتحاد الأفريقي للجودو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على منح مصر حق استضافة بطولتي كأس أفريقيا المفتوحة للجودو لعامي 2026 و2027 (كأس العالم سابقا)، لتقام للمرة الأولى في تاريخ اللعبة على الأراضي المصرية.

وتكتسب البطولتان أهمية كبيرة، لكونهما ضمن سلسلة البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للجودو والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، حيث تسهمان في منح اللاعبين نقاطا مؤثرة في التصنيف العالمي المؤهل إلى الأولمبياد.

من جانبه، أعرب محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للجودو، عن سعادته بحصول مصر على شرف تنظيم البطولتين، مؤكدا أن هذا القرار يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الاتحادين الأفريقي والدولي بفضل النجاحات التنظيمية التي حققتها خلال السنوات الماضية.

وقال مطيع: "استضافة كأس أفريقيا المفتوحة للجودو في عامي 2026 و2027 تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة داخل مصر، وتؤكد المكانة المتميزة التي باتت تحتلها الرياضة المصرية على الساحة القارية والدولية".

وأضاف: "نسعى إلى تقديم نسخة استثنائية تليق باسم مصر، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، بما يضمن نجاح الحدث وخروجه بصورة مشرفة تعكس قدرات الدولة المصرية في استضافة كبرى البطولات الرياضية".

وأشار رئيس الاتحاد المصري للجودو إلى أن استضافة البطولة ستمنح اللاعبين المصريين فرصة كبيرة للاحتكاك بأفضل العناصر الإفريقية والدولية، واكتساب المزيد من الخبرات الفنية، إلى جانب تعزيز فرصهم في حصد نقاط التصنيف المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

واختتم مطيع تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد المصري للجودو سيعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل توفير كافة عوامل النجاح للبطولتين، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى في القارة الأفريقية.

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