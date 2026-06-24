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مجدي مرشد: 30 يونيو ثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد: 30 يونيو ثورة أعادت لمصر هويتها الوطنية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

تقدم الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث جسدت الإرادة الحقيقية للشعب المصري في الحفاظ على دولته وهويته الوطنية، وإنقاذ الوطن من محاولات العبث بمقدراته ومؤسساته.

حماية إرادة الشعب

وأوضح مرشد أن خروج الملايين من أبناء الشعب المصري في تلك اللحظة التاريخية عكس وعياً وطنياً كبيراً وتمسكاً بثوابت الدولة المصرية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة المصرية أدت دورها الوطني في حماية إرادة الشعب والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأضاف أن ما شهدته مصر عقب ثورة 30 يونيو من مسيرة تنموية شاملة يؤكد أن الدولة المصرية وضعت رؤية واضحة لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة العديد من التحديات، وعلى رأسها الإرهاب، بالتزامن مع مواصلة جهود التنمية وتعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.

ووجّه مرشد التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديراً لجهوده في قيادة مسيرة البناء والتنمية وتحمل مسؤوليات جسام خلال مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس قوة الدولة المصرية وإرادة شعبها في الحفاظ على مقدراتها.

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