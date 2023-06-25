لو مسافر فى عيد الأضحى.. اعرف مواعيد القطارات الإضافية

تشهد القطارات حالة ازدحام خاصة فى أوقات الإجازات والعطلات الرسمية، حيث إنه أحد أهم الوسائل التي يستخدمها المواطنين بشكل كبير للسفر أما للوجه القبلي أو البحري .

حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى



و تسعى الحكومة إلى تقديم خدمة مميزة للمواطن من خلال تسهيل عملية حجز تذاكر القطارات كما أنها أعلنت عن ضخ قطارات إضافية من أجل استيعاب العدد .



مواعيد القطارات الإضافية



وسيتم بعض القطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب.



- تشغيل قطار تالجو رقم (2040): يقوم من القاهرة الساعة 8:40 مساءً، ويصل الأقصر الساعة 5:10 صباحًا، خلال الفترة من 22 يونيو 2023 حتى 7 يوليو 2023.

- كما تتضمن القطارات الإضافية قطار تالجو رقم (2041): يقوم من الأقصر الساعة 8:30 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 5:25 مساءًا، خلال الفترة من 23 يونيو 2023 حتى 8 يوليو 2023.

- وفيما يخص القطارات الإضافية الأخرى قطار VIP رقم (1940): يقوم من القاهرة الساعة 9:50 مساءً، ويصل أسوان الساعة 10:30 صباحًا، خلال الفترة من 22 يونيو 2023 حتى 7 يوليو 2023.

- كما تشمل قائمة القطارات الإضافية قطار VIP رقم (1941): يقوم من أسوان الساعة 10:30 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباحًا، خلال الفترة من 23 يونيو 2023 حتى 8 يوليو 2023.

- قطار VIP رقم (1946): يقوم من القاهرة الساعة 5:00 مساءً، ويصل أسوان الساعة 5:15 صباحًا، ويعمل يوم 26 يونيو 2023 فقط.

مواعيد القطارات الإضافية لعيد الأضحى المبارك

كما تشمل قائمة القطارات الإضافية ما يلي :-

- قطار VIP رقم (1947): يقوم من أسوان الساعة 12:50 صباحًا، ويصل القاهرة الساعة 3:00 مساءًا، ويعمل يوم 1 يوليو 2023 فقط.

- قطار ثالثة مكيفة رقم (1945): يقوم من أسوان الساعة 9:30 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 1:15 مساءًا، ويعمل يوم 2 يوليو 2023 فقط.

- قطار تهوية ديناميكية رقم (2203): يقوم من أسوان الساعة 7:35 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 7:55 صباحًا، خلال الفترة من 23 يونيو 2023 حتى 8 يوليو 2023.

خطوات حجز تذاكر القطارات من المنزل



وتوفر الهيئة إمكانية حجز تذاكر القطارات اونلاين من خلال موقعها الإلكتروني :-

- يتم الدخول على موقع السكة الحديد .

- فى هذه الخطوة يتم اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة

- اختيار المسافر لمحطة القيام وأيضا تحديد محطة الوصول.

- تحديد تاريخ الرحلة والضغط علي بحث والتي يعقبها ظهور شاشة بها رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

- اختيار رقم المقعد اسفل القائمة ثم القيام بتسجيل الدخول بالايميل، او يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

- سداد قيمة التذكرة عبر وسائل الدفع الالكتروني أما عن طريق الفيزا أو خدمات فوري.