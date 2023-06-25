توفير لحوم سودانية بأسعار مخفضة في منافذ البيع بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن توفير 9 عجول سوداني بمنافذ فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت"، بمراكز المحافظة، وذلك بناء علي تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

قال أيمن شريعي وكيل مديرية التموين بالوادي الجديد، إنه جرى توفير 9 عجول سوداني بمنافذ بيع فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة"مصرية ماركت"، في مراكز الخارجة وبلاط والداخلة والفرافرة، لافتاً إلى توفر لحوم برازيلي بمركز باريس.

أوضح شريعي، أنه جرى توزيع العجول على منافذ البيع، بحيث يكون نصيب واحة الخارجة 2.5 عجل وكذا الداخلة 2.5 عجل وكذلك الفرافرة 2.5 عجل، ليكون نصيب مدينة بلاط 1.5 عجل، بأسعار منافسة وأقل من الأسواق الخارجية.

وأشار وكيل تموين الوادي الجديد، إلي أن سعر كيلو اللحم بلغ مائة وخمسة وتسعين 195 جنيها للكيلو، لتكون الأسعار منافسة وأقل من الأسواق الخارجية.

من جانبه أكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، طرح لحوم بلدية فى منافذ البيع بأسعار مخفضة عن الأسواق وحتى أيام عيد الأضحى المبارك لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، موضحا أن ذلك جاء بتوجيهات من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم.

وأشار رجب، إلى أن الدولة تنفذ خطة لتوفير اللحوم الحمراء على مدار العام، وخاصة مع حلول عيد الأضحى لعدم ارتفاع الأسعار في الأسواق.

ولفت مدير عام التموين، إلى أن الوزارة عملت علي التوسع والتنوع في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء ‏كانت حية أو مجمدة، ‏مضيفا أن تنوع المصادر سوف يساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.