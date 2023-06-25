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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

صدى البلد

نجح البيروفي ديجو إلياس ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في خطف تذكرة الصعود لنهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، بعد فوز الأول على محمد الشوربجي بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-5) (11-6)، وفوز الثاني على لاعب وادي دجلة علي فرج بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-2) (11-5).


وصعدت لاعبتا نادي وادي دجلة هانيا الحمامي ونوران جوهر للمباراة النهائية عقب تغلبهن على نور الطيب بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-3) (11-8) ، ونور الشربيني بنتيجة (2-1) بواقع نقاط (11-7) (10-11) (11-8)، على الترتيب.


ويقام مساء اليوم الأحد، نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش.


ويحقق الفائز بلقب بطولة العظماء الثمانية للإسكواش، التتويج بإحدى أهم البطولات البلاتينية، وتحسين مركزه في التصنيف العالمي في آخر بطولة بالموسم الحالي، إضافة إلى الفوز بالجوائز المالية للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 10 ملايين جنيه.


وتعتبر بطولة العظماء الثمانية من أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم، وختام منافسات موسم الإسكواش 2022/2023، وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، ويشارك 8 لاعبين مصريين رجال وسيدات بالبطولة، بمجموع جوائز أكتر من 10 ملايين جنيه، وتنقل مباريات البطولة على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورت.


ويشرف الاتحاد الدولي للإسكواش بالتعاون مع الاتحاد المصري على تنظيم بطولة العظماء الثمانية للإسكواش .
 

الأهلى النادي الأهلي مصطفى عسل محمد الشوربجي وادي دجلة

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