هاني حتحوت: اتحاد الكرة يطبق 3 قرارات فنية لتطوير مهارات اللاعبين

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تطبيق 3 قرارات فنية لتطوير مهارات اللاعبين ، خلال الفترة المقبلة.



وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن الجبلاية ستطبق 3 قرارات فنية لتطوير مهارات اللاعبين، حيث سيتم لعب ركلات جزاء في حالة التعادل والفائز يحصل على نقطة إضافية إلى جانب نقطة التعادل.

وتابع حتحوت، أن الهدف بالرأس يحتسب بهدفين لتطوير الضربات الرأسية لدى المهاجمين، ومهارات العرضيات لدى الأطراف وكذلك زيادة قدرات المدافعين في التعامل مع هذه الكرات.



وأضاف، أن الهدف بتسديدة من خارج المنطقة يحتسب بهدفين لتطوير مهارة التسديد من مسافات بعيدة وضرب التكتلات الدفاعية.