مش عارف أشوفك .. خالد عليش يوجه رسالة مؤثرة لابنته

وجه الفنان خالد عليش، رسالة مؤثرة لابنته، مشيرًا الى أنه يحاول بكل الطرق أن يراها.

ونشر خالد عليش، صورة لابنته، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ربنا عالم قد إيه أنا بحاول وبجتهد وبضغط بكل الطرق اللي في إيدي إني أعرف أشوفك وعلاقتي بيكي تكون علاقة طبيعية بالود أو بالقانون، ولا حاجة جايبة نتيجة، يمكن أكون مش موفق في طريقة تعاملي مع المشكلة، بس يكفيني أني بحاول".

وأضاف: "خايف أزهق بس ربنا يقدرني إن شاء الله عاجلا أم آجلا كل حاجة هتتحل".



خالد عليش :

بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها طفلته، وذلك في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت محكمة الهرم الجزئية، قضت بإلزام طليقة الإعلامي خالد عليش، بدفع تعويض مادي ومعنوى مقداره 50 ألف جنيه لصالحه، لعدم تنفيذها حكم تنفيذ الرؤية الصادر لصالحه لرؤية نجلته الصغيرة.يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد عليش فيلم "خرجوا ولم يعودوا"، بطولة ويزو، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، تأليف وائل يوسف، إخراج أيمن خطاب