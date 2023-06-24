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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أرنا يارب عجائب قدرتك .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

حسام حبيب ووالده
حسام حبيب ووالده

هاجم حسين حبيب ؛ نجله الفنان حسام حبيب وذلك عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.


وكتب حسين حبيب :" اللهم أرنا في كل ظالم عجائب قدرتك ؛ وفي كل ابن عاق ظالم لابيه".


حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقه زوجها حسام حبيب.

وظهر حسام حبيب وهو يحتضن شيرين التي ارتدت فستان لونه برتقالي .

سقوط شيرين عبد الوهاب:

علقت الفنانة شهيرة ؛ على واقعة سقوط شيرين عبد الوهاب من على المسرح .
وكتبت شهيرة عبر صفحتها على فيس بوك :" شوفوا بقي انا عمري ماتكلمت في اي وقت عن أزمه شرين  لأنها حاجه شخصيه وندعيلها وخلاص ربنا يخرجها منها علي خير    لكن أضطريت   اتحشر  لأن اللي بيحصل ده  كتير   كلنا عارفين ازمتها  والست بتحاول وتجاهد  ان تخرج منها بأنها بتسترد نفسها وفنها وتاريخها الجميل اللي طالما أسعدتنا بيه".

تابعت :"  فلا نقسو عليها ولا نكسرها لمجرد أنها وقعت علي المسرح زيها زي كتير    ونجيب القديم والجديد   ايه يعني ؟ بنتلكك  ولا أيه  شرين في النهايه أنسانه تخطأ وتصيب   وشرين زي مانتوا عارفين ،من المطربات السوبر اللي يتعدوا علي أصابع اليد الواحده ".

اختتمت :"   ولا نريد أن نخسرها هي تحتاج لجمهورها اللي بيحبها لا تحبوطها  هي تريد المسانده   وبتقولكم انا رجعت أهو  لحضنكم..فلنمد لها يد الحب والعطاء فقد أعطتنا سنين طوال أمتعتنا فيها بفنها فلا نبخل عليها بيد الأحتواء والمسانده   علي فكره  عمري ماتقابلت أنا وشرين  شخصيا  ولكنها  مشاعر ".

وكانت شيرين قد سقطت على المسرح اثناء حفلها في دبي والتي احييته بعد فترة من الغياب

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IMG-20230624-WA0028
حسام حبيب حسين حبيب شيرين عبد الوهاب

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