مروة نصر عن شيرين عبدالوهاب: جوازتها كانت سودا على الوطن العربي كله.. فيديو

تحدثت المطربة مروة نصر، عن المطربة شيرين عبد الوهاب وزواجها من المطرب حسام حبيب. وقالت مروة نصر، ببرنامج سبوت لايت تقديم الاعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: «دي جوازة سودا على الوطن العربي كله، وأنا اتكلمت من حبي فيها وأني من جمهورها، ومستحيل أقيمها كمطربة».

ووجهت رسالة للمطربة شيرين عبد الوهاب قائلة: ربنا مديكي حاجات حلوة كتير أوي.. دم خفيف وصوت حلو وكل حاجة تقول انك نجمة بس».

وتابعت: «شيرين أوقات بتستخدم عفويتها فالناس بتستخدم ده، والفنان لازم ينتقي كلماته في الإعلام أو ما يتكلمش، ولحد النهاردة اللي مخلي عمرو دياب نجم كبير أنه مش بيتكلم في الإعلام، وده ذكاء خارق وليس غرور، وهو عارف أنه عنده رسالة، وعمره ما اتقال أنه شتم فلان».

واستكملت مروة نصر: «شيرين قدوة لبنات كتير أوي، ولو بنات شافتك بتحلقي شعري أنا كـ أم وبنتي بتحبك وشافتك تعمل إيه؟، طبعا انتي حره في حياتك ولكن لا تشاركي الجمهور، ومينفعش أدخل أهلي في مشاكل مع الناس وهي عندها بنتين زي القمر».

وأضافت مروة في سبوت لايت: «شيرين عشان نجمة كبيرة الناس بتعديلها، ولكن لو نجمة صغيرة الناس هتمسكلها على الواحدة، وأنا غنيت معاها في ستار أكاديمي وكانت عرفاني قبل البرنامج ده، وكل ترينداتها اللي فاتت كانت استعطاف».

