تنتقل الصين بحوافز السيارات الكهربائية إلى مستوى جديد، حيث ستضخ الحكومة 520 مليار يوان (72 مليار دولار) في الإعفاءات الضريبية لمركبات الطاقة الجديدة (NEVs) لتعزيز المبيعات، والتي أظهرت لفترة وجيزة علامات التباطؤ في وقت سابق من هذا العام.

الحكومة الصينية تدعم صناعة السيارات الكهربائية بـ 520 مليار يوان

يمتد الائتمان إلى السيارات الكهربائية الجديدة التي تم شراؤها في 2024 و 2025 ، بما يصل إلى 30 ألف يوان (4170 دولارًا) لكل مركبة ، وفقًا لرويترز صرحت وزارة المالية الصينية أن السيارات المشتراة في عامي 2026 و 2027 يمكن أن تكون مؤهلة لنصف المبلغ ، حيث سيتم تحديد الإعفاء بـ 15000 يوان (2090 دولارًا).

تستمر الحزمة الجديدة التي تبلغ مدتها أربع سنوات في التوسع لتشمل جميع السيارات الكهربائية ، والسيارات الهجينة التي تعمل بالغاز والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.

صرح نائب وزير المالية شو هونجكاي في مؤتمر صحفي أن الإعفاءات الضريبية التراكمية لـ السيارات الكهربائية بلغت أكثر من 200 مليار يوان (27.8 مليار دولار) اعتبارًا من عام 2022، وأضاف أن حزمة 520 مليار يوان هي الأكبر على الإطلاق.

لأكثر من عقد من الزمان ، ضخت الصين مليارات الدولارات في خططها التوسعية للمركبات الكهربائية ، مما أدى إلى ظهور أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم الآن، ومع ذلك انتهى الدعم في نهاية عام 2022.

يناير 2023 ، تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 8% في الصين على أساس سنوي ، لكنها انتعشت مرة أخرى في مارس ، مع قفزة بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، وربما تكون تخفيضات أسعار تسلا قد ساهمت في انتعاش المبيعات بعد الركود القصير ، حيث دفعت مرسيدس بنز وفولكس فاجن ونيو وإكسبنج من بين شركات صناعة السيارات الأخرى إلى تقديم خصومات أيضًا.

تعتبر مبيعات السيارات في الصين لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم، حيث تم بيع ما يقرب من 6 ملايين سيارة في البلاد في عام 2022 ، وهو ما يمثل ثلث إجمالي مبيعات السيارات. بعض من كبار اللاعبين في سوق السيارات الكهربائية الصينية هم BYD المدعومة من Warren Buffet، والمشروع المشترك SAIC-GM-Wuling، و Tesla، و GAC وغيرها.

كانت BYD Song Plus هي الطراز الأكثر مبيعًا في الصين في الربع الأول من عام 2023 ، تليها Tesla Model Yو BYD Qin Plus في المركزين الثاني والثالث. ستة من أفضل عشر سيارات مبيعًا في الربع الأول من عام 2023 كانت من طرازات BYD.