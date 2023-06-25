بالتابلت.. كيف يتم تصحيح الأسئلة المقالية في كنترولات الثانوية العامة؟

أكد مصدر مسئول في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، أن أعمال تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم بشكل إلكتروني.

وقال المصدر إنه لمزيد من الاطمئنان خاصة في تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يتم مراجعة التصحيح الإلكتروني بنسبة من التدقيق اليدوي لضمان حصول الطالب على حقه كاملا ، لكن التصحيح في أساسه إلكتروني.

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد انتشار انباء عن فشل التصحيح الالكتروني للأسئلة المقالية في كنترولات الثانوية العامة 2023 وصدور قرار بتصحيح الأسئلة المقالية يدويا والتراجع عن قرار تطبيق التصحيح الالكتروني في الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أن تصحيح الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم إلكترونيا عبر التابلت ، تنفيذا لقرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك حرصًا من الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وتتم أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت، من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير

وتتم الاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي

ولا يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 إلا بعد مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

ومن المقرر ان تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نماذج الأسئلة والإجابة الخاصة ب امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بعد الانتهاء من كافة امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة الطلاب والحفاظ على تركيزهم خلال فترة

جدير بالذكر أن كنترولات الثانوية العامة 2023 ، بدأت فى أعمال تصحيح امتحان اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق ٢١/٦/٢٠٢٣، كما بدأت كنترولات الثانوية العامة 2023 فى تصحيح امتحان اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية), و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣.