مصرع وفقدان 5 أشخاص في فيضانات تشيلي

لقي شخصان مصرعهما وفُقد ثلاثة آخرون جراء فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي.



وقال الرئيس التشيلي غابرييل بوريك حسبما نقلت صحف محلية أمس: " للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار، وفُقد ثلاثة ".

وأضاف الرئيس التشيلي أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيرا إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعا في المياه.



وأفاد مكتب الرئيس أن الوضع حساس جدا في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة التشيلية.



وأعلنت الحكومة بعد الكارثة في منطقة ممتدة من فالبارايسو ( شمال غرب سانتياغو ) إلى بيوبيو الواقعة جنوبا، على أن تخصّص لها موارد لإصلاح البنية التحتية والمساكن.