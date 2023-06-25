عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرا النقل والري يناقشان موقف المشروعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين

لقاء اليوم
لقاء اليوم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل و الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا تنسيقياً بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين ، وتذليل أي معوقات تواجه المشروعات المشتركة.

أعرب وزير النقل عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية وصيانة الطرق القائمة حالياً، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة أنحاء الوطن.

وقال الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والري عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك، مشيراً للدور الحيوي لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ومؤكداً على أهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف نهوها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية.. حيث وجه السادة الوزيران لأجهزة الوزارتين بالمحافظات نحو مراعاة تجنب التطهير الجائر للمجاري المائية وعدم إزالة الأشجار الواقعة على جسور الترع لضمان الحفاظ على الجسور ومنع التأثير السلبي على الطرق بما عليها من كثافات مرورية.

وشدد الوزيران على ضرورة التخلص الفوري والآمن من مخلفات أعمال التطهير لعدم التأثير على المواطنين بهذه المناطق أو إعاقة الحركة المرورية على الطرق، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حالياً بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع، كأحد أدوات التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.

كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين عند تنفيذ مشروعات الطرق المجاورة للمجاري المائية بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائي.

و تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لحالة الكباري المقامة على المجاري المائية.. حيث أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية بإجمالي 50 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين بالمحافظات فيما يخص أعمال تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور النيل ورصف الطرق على جانبيها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

كما تم مناقشة موقف التنسيق القائم بين أجهزة وزارة النقل وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري فيما يخص إجراءات نزع الملكية لمشروعات الطرق والمحاور المنفذة بمختلف المحافظات، والتنسيق المشترك بين أجهزة وزارة النقل وهيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الري في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة النقل لحماية الشواطئ بمحافظتي الدقهلية ومطروح.

IMG-20230625-WA0004
IMG-20230625-WA0004
IMG-20230625-WA0000
IMG-20230625-WA0000
IMG-20230625-WA0002
IMG-20230625-WA0002
IMG-20230625-WA0001
IMG-20230625-WA0001
IMG-20230625-WA0003
IMG-20230625-WA0003

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

سيناريو مجنون .. فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي

أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

في أزمة بيراميدز .. الزمالك مهدد بإيقاف القيد فترتين لهذا السبب

تسريب امتحان الكيمياء والجغرافيا قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة.. والتعليم ترد

تجديد العقود.. صفقة ثلاثية للنادي الأهلي والمخيف يقترب وكولر في الطريق

ترشيحاتنا

شاومينج: دخول جروب التسريبات السري بـ 100 جنيه.. والتعليم: احذروا النصب

ضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان كيمياء الثانوية العامة وإرساله لشاومينج

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من العاصمة الإدارية الجديدة

شاومينج ينشر أسئلة الكيمياء والجغرافيا بعد توزيعهما بلجان الثانوية العامة

بعد تثبت الفائدة.. أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 25-6-2023

قبل عيد الأضحي.. اشتري أرخص اللحوم من هنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

في خمس دقائق .. طريقة عمل الكرشة بالصلصة

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

فيديو

ظهور نادر لـ صفاء أبوالسعود.. وهذه صلة قرابتها بالفنانة أروى جودة |فيديو

اطلقت ولاّ مخطوبة.. مفاجأة جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق |فيديوجراف

طعنة في ظهر روسيا وسنعاقب الخونة.. قوات فاجنر تنقلب على بوتين

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ