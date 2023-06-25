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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرير 400 محضر لوحدات إسكان اجتماعي مخالفة بسوهاج الجديدة

صدى البلد

صرح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأن مأموري الضبط القضائي بالجهاز - بالتعاون مع  شرطة التعمير بالمدينة، قاموا بشن حملات ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي لمنع المخالفات.

 

وأسفرت الحملات  عن تحرير 50 مخالفة للتصرف في وحدات سكنية بالتأجير وكذا تحرير 350  محضر عدم شغل وحدة، وذلك في إطار  تطبيق قانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨ لضبط الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، استمرار المرور على الوحدات السكنية بعمارات الإسكان الاجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية وعدم وجود مخالفات للقانون والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

وطالب المهندس محمد عبد الله، بالمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم منعاً لتطبيق العقوبات، مشدداَ على تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق، أشار المهندس محمد عبد الله، إلى أنه تم رصد مخالفة بناء بمنطقة ابنى بيتك ٣  وعلى الفور تم إيقاف الأعمال والتحفظ على  الأدوات  وتحرير محضر لصاحب القطعة بمعرفة شرطة التعمير، كما تم رصد مخالفة بناء بمنطقة الإسكان اجتماعى ٢، حيث شرع المخالف بضم حديقة المنزل إلى البدروم وعلى الفور تم إزالة المخالفة بمعرفة مالك القطعة والتحفظ على الأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا رصد مخالفة بناء  بمنطقة عائلى أول وتم إزالة المخالفة بمعرفة مالك القطعة.

سوهاج الجديدة الإسكان الاجتماعي مخالفات البناء

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