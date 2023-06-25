الملا: توافر ارصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الأول للجنة العليا لمتابعة منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية .

أكد المهندس طارق الملا أن تشكيل هذه اللجنة برئاسته يأتي بهدف متابعة حركة توزيع و تداول المنتجات البترولية علي مستوي الجمهورية من خلال غرف العمليات المركزية والرئيسية المعنية بذلك في الوزارة وهيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية، والتي تعتمد علي التقنيات الرقمية الحديثة التي تم إدخالها خلال السنوات الأخيرة كأدوات لأحكام الرقابة والرصد الدقيق واللحظي علي مدار الساعة لحركة توزيع وتداول المنتجات البترولية من مستودعات الشحن حتي المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين ، و قياس وتحديد حجم الأرصدة الفعلية من مخزونات الوقود المختلفة في المستودعات والمحطات .

وأضاف الملا انه يتم تعزيز دور غرف عمليات متابعة توزيع المنتجات البترولية حرصاً علي تعظيم الاستفادة من التقنيات والبنية الرقمية المتطورة كعنصر أساسي لا غني عنه في المزيد من احكام الرقابة و رفع كفاءة التشغيل بمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية و الاستفادة المثلي من الأرصدة والمخزونات منها في تلبية الاستهلاك المحلي ، مشيرا الي ان الرصد اللحظي الدقيق للمنظومة والارصدة بالمستودعات والمحطات علي مدار الساعة وإعطاء بيانات تفصيلية عن أنماط استهلاك المنتجات البترولية يساعد علي ضمان توفير الاحتياجات المطلوبة منها في كل منطقة جغرافية طبقا والاحتياجات الفعلية بها وفي التوقيتات المناسبة خاصة مع وجود عوامل الاستهلاك الموسمي وزيادة الطلب في بعض الأوقات والمناطق الجغرافية .

و أكد توافر ارصدة استراتيجية آمنة من مختلف المنتجات البترولية في جميع مصافي تكرير البترول ومستودعات شحن الوقود و محطات توزيعه ، مؤكدا ان توافر هذه الأرصدة هو حجر الزاوية في الاستقرار الذي يسود منظومة الوقود خلال السنوات الأخيرة ، كما ساعد ادخال تقنيات مراقبة و رصد التوزيع والاستهلاك و رفع كفاءة اسطول نقل الوقود في سرعة وكفاءة التعامل مع أي احتياجات طارئة من الوقود و تلافي أي اختناقات قد تحدث .

يشار الي انه من اهم هذه التقنيات نظام قياس ارصدة الوقود آليا في خزانات المستودعات والمحطات (ATG ) وتم تطبيقه في اكثر من ٣ ألاف محطة وقود ، و نظام تتبع سيارات أسطول نقل الوقود (GPS ) والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات الي نقاط البيع .

وضمت اللجنة في تشكيلها مساعد الوزير للشئون القانونية والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبيه لنقل وتوزيع المنتجات و التكرير والتصنيع و معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و رئيسي شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول و مديري عموم شركات تسويق المنتجات البترولية الخاصة العاملة بالسوق المحلي ، و تتكون من غرفة متابعة مركزية بالوزارة تحت اشراف معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، و غرفة متابعة رئيسية بهيئة البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة لنقل وتوزيع المنتجات، وغرف المتابعة الرئيسية بشركات تسويق المنتجات البترولية، وغرفة متابعة تشغيل مصافي تكرير البترول تحت اشراف نائب رئيس الهيئة للتكرير .

وتعمل اللجنة من خلال غرف العمليات علي المتابعة على مدار الساعة لأرصدة المحطات وإجمالي أرصدة المحافظات على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق التي تحتاج إلى كميات إضافية ومراجعة أي مسحوبات غير طبيعية وأي انخفاض ملحوظ بأرصدة المحطات كما تعمل كذلك علي متابعة الكميات الموزعة للعملاء الصناعيين .

وتم التأكيد علي اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي اعمال مخالفة او تلاعب بالمنتجات البترولية للحفاظ علي حقوق الدولة و استقرار السوق المحلى للوقود .

و ادار الوزير حوارا خلال الاجتماع عبر الفيديوكونفرانس مع فرق العمل المسئولة عن غرف العمليات الرئيسية بهيئة البترول و شركات مصر للبترول والتعاون للبترول والنيل لتسويق البترول و اطمأن منهم علي سير العمل بالمنظومة واستمع الي شرح حول الأدوار والمهام التي ينفذونها وآليات العمل والتنسيق ، مؤكدا ان دورهم حيوي و فعال في مراقبة و رصد حركة التوزيع و طالبهم بالاستفادة الكاملة من التقنيات المطبقة ، و في هذا الاطار وجه الوزير بالتجهيز الجيد والتدريب المستمر لكوادر فرق عمل غرف عمليات متابعة المنتجات البترولية.