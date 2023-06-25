إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الأوسطي بالبدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بالبدرشين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.