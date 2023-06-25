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رئيس التحرير
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توك شو

منها الصدقة | أفضل الأعمال تقربا لله في العشر الأوائل من ذي الحجة

الدكتور أحمد وسام
الدكتور أحمد وسام ، أمين لجنة الإفتاء بدار الفتوى

قال الدكتور أحمد وسام ، أمين لجنة الإفتاء بدار الفتوى ، إن من فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أنها إذا أصابت نفحاتها المسلم لا يشقى بعدها أبدا ، موضحا أنه ما من أيام أحب إلى الله من هذه الأيام العشر .

وتابع الدكتور أحمد وسام ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام هو ذكر الله عز وجل ، ولذالك قال الله تعالا " وأذكروا الله في أيام معلومت "  وهي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة.

وأضاف ، أن أعظم الذكر في يوم وقفة عرفات هو دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قال النبي محمد والأنبياء من قبله هو " لا إله إلا الله وحده لا شريك له " .

وأكمل ، أن من الأعمال المستحية في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي الصدقة ، وكان النبي محمد يمنع الادخار من لحوم الاضاحي في أيام الكرب والبلاء .

واسترسل ، أن من الأعمال المستحبة في هذه الأيام أيضا هو الصيام ، وهي من أحب الأعمال لله .
 

العشر الاوائل من ذي الحجة توك شو الدكتور أحمد وسام أمين لجنة الإفتاء بدار الفتوى برنامج صباح الخير يا مصر ذي الحجة

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