أولياء الأمور ينتظرون الساعة الأخيرة أمام اللجان في سوهاج

ينتظر أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، أبناءهم أمام المدارس المتواجد بها لجان الامتحانات بمدينة ناصر شرق سوهاج، جالسين على الأرصفة في توتر وقلق يُسيطر على مشاعرهم، ويظهر على ملامحهم الخوف الشديد على أبنائهم ومستقبلهم الذي يتوقف على مدى صعوبة أو سهولة امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ويؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة اليوم، الأحد، امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية وامتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية، في زمن مدته 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 12 ظهرًا.

وتظهر ملامح القلق والتوتر على وجوه أولياء أمور طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة، في الساعة الأخيرة من امتحان مادة الجغرافيا للصف الثالث الثانوي العام الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الكيمياء لطلاب الشهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

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29 ألفا و400 طالب يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 بسوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج؛ ليكن لهم القدرة على التعامل مع الطلاب بمل لا يؤثر على نفسيتهم بالسلب.

وأضاف أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023م، يبلغ عددهم 29 ألفا و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية تم تأمين جميع اللجان ومنع البائعة الجائلين ورفع الإشغالات؛ من أجل توفير الهدوء في جميع لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية والجهات الأمنية والوحدات المحلية.