صحف السعودية| الكرملين يحدد موقف بوتين من شويجو.. والاستخبارات الأمريكية رصدت «مؤشرات مبكرة» على التمرّد

نظام تجسس أمريكي سري للغاية رصد انفجار الغواصة «تيتان»

فلسطين تحمّل حكومة الاحتلال مسؤولية إرهاب المستوطنين

وساطة بيلاروسية تنهي الأزمة بين روسيا وفاغنر

انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ



تناولت صحف السعودية عددا من الموضوعات المتفرقة، التي جاء في مقدمتها التطورات التي تجري في روسيا.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن التمرد المسلح الذي شنه قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، لم يكن له أي تأثير على «العملية العسكرية الخاصة» المستمرة في أوكرانيا منذ 16 شهراً.

وأضاف بيسكوف أنه ليس على علم بأي تغيير في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تجاه وزير دفاعه سيرغي شويغو.

وتابع بيسكوف، أنه في محادثة هاتفية مع لوكاشينكو، أعرب بوتين عن امتنانه لعرض مغادرة بريغوجين إلى بيلاروسيا، قائلاً إن هذه الخطوة حالت دون إراقة الدماء، مضيفاً: «ليس من الواضح ما الذي سيفعله بريغوجين في المستقبل».

وندد بريغوجين، أحد أبرز الأوليجارش الروس، الذي يقود جيش «فاغنر» الخاص، علناً ولمدة أسابيع، بشويغو ورئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف.

وفي تصريحات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمهم بعدم الكفاءة، وألقى باللوم عليهم في الإخفاقات العديدة في ساحة المعركة التي عانت منها القوات الروسية في أوكرانيا.

ولعبت قوات «فاغنر» دوراً حاسماً في أوكرانيا، بما في ذلك السيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا. وغالباً ما يقاتل المرتزقة جنباً إلى جنب مع القوات الروسية.

وتصاعد الصراع طويل الأمد على السلطة بين «فاغنر» والقيادة العسكرية الروسية فجأة يوم الجمعة ليتحول إلى تمرد شامل، عندما أعلن رئيس «فاغنر»، «مسيرة العدالة» تجاه موسكو.

رصدت أجهزة الاستخبارات الأميركية مؤشرات قبل أيام على أن رئيس مجموعة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، كان يحضّر للتحرّك ضد مؤسسة الدفاع الروسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس (السبت).

وقدّم مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إحاطات في البيت الأبيض والبنتاغون وكابيتول هيل بشأن احتمال وقوع اضطرابات في روسيا قبل يوم على بدئها، بحسب صحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز».

وأشار تقرير «واشنطن بوست» إلى أن أجهزة الاستخبارات بدأت رصد المؤشرات بأن بريغوجين وقوة «فاغنر» التابعة له ينويان التحرّك ضد القيادة العسكرية الروسية في منتصف يونيو (حزيران).

ومن جهتها، لفتت «نيويورك تايمز» إلى أنه بحلول منتصف الأسبوع أصبحت المعلومات ملموسة أكثر ومقلقة، ما دفع مسؤولي الاستخبارات لتقديم سلسلة إحاطات.

وأثارت المعلومات بأن بريغوجين بنوي التحرّك عسكرياً قلق مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية حيال إمكانية اندلاع فوضى في بلد يملك ترسانة نووية قوية، وفق «نيويورك تايمز».

وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بأن بريغوجين الذي كان حليفاً مقرّباً له، يخطط للتمرّد قبل يوم على الأقل من تنفيذه.

لفتت صحيفة الشرق الأوسط، الى انه تخفي حكومة الولايات المتحدة العديد من الأسرار، لكن القليل منها تحرص على الحفاظ عليه بشدة، منها كيف يستخدم الجيش الأميركي تكنولوجيا صوتية معقدة للتنصت على ما يفعله المنافسون على عمق ألف قدم تحت الماء.

ما دفعها للحصول على هذه الإمكانات كانت سياسة حافة الهاوية خلال الحرب الباردة، والخوف من اقتراب غواصات سوفياتية يمكنها إطلاق أسلحة نووية. والتوتر مع الصين اليوم يعيد التذكير بأهمية هذه الأنظمة، فالجيش الصيني يمتلك أسطولاً من عشرات الغواصات، منها 6 يمكنها حمل صواريخ باليستية.

وقال المحلل التقني لدى مؤسسة «راند» برايان تانيهيل، إن «أي شيء يخص الثلاثي النووي هو سري للغاية». ويشير مصطلح «الثلاثي النووي» إلى المبدأ الاستراتيجي الخاص بإطلاق الأسلحة النووية من البر أو البحر أو الجو.

وتابع تانيهل، في تصريحاته لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أي شيء يخص قدرات الولايات المتحدة على الاستشعار هو سري للغاية».

أحد هذه الأنظمة، لا نعرف أيها بالتحديد، التقط ما يعتقد المسؤولون إنه صوت انفجار الغواصة «تيتان» بعد ساعات من بدء رحلتها لموقع غرق السفينة «تايتانيك» يوم (الأحد). وقال مسؤولون أميركيون إن البحرية أرسلت هذه المعلومات إلى قيادة حرس السواحل.

من جانبها، قالت صحيفة الرياض، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

وأفادت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني .

وأكدت أن حكومة الاحتلال تنسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وأدانت الوزارة جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

ذكرت صحيفة الرياض، أجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس السبت، بالاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع يفجيني بريجوجين رئيس مجموعة فاغنر للمرتزقة.

وقالت الخدمة الصحفية للرئاسة البيلاروسية في بيان إن «بريجوجين قبل اقتراح لوكاشينكو بوقف حركة مجموعة فاغنر في روسيا واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات»، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف البيان: «استمرت المفاوضات طوال اليوم، ونتيجة لذلك توصلوا إلى اتفاقيات بشأن عدم جواز شن مذبحة دموية على أراضي روسيا».

وتوجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بخطاب إلى الأمة محذّرا من "التهديد القاتل" وخطر "حرب أهلية" اللذين يمثّلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تمرده على القيادة الروسية.

من جهته، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا السبت إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

ذكرت الرياض، انطلقت فجر اليوم، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج لعام 1444هـ، التي تستمر سبعة أيام، يتم خلالها نقل حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر المقدسة بين محطاته التسع في منى وعرفات ومزدلفة.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية "سار" قد سخّرت جميع إمكاناتها طوال الأشهر الماضية استعداداً لنقل ضيوف الرحمن، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة الثقيلة لجميع القطارات البالغ عددها 17 قطاراً، وتطوير جميع الأنظمة التشغيلية سواءً الخاصة بالقطارات أو أنظمة الإشارات والاتصالات، والأنظمة المستخدمة في مركز التشغيل والتحكم، تلا ذلك إجراء مرحلتي التشغيل ما قبل التجريبي والتشغيل التجريبي، للتأكد من جاهزية القطارات والمحطات التي استمرت 90 يوماً، كما تعاقدت "سار" مع أكثر من 7,500 موظف موسمي، لإدارة الحشود داخل محطات القطار، منهم المتحدثون بعدة لغات مختلفة منها: (الإنجليزية، الأردو، التركية، النيجيرية، الإندونيسية)، إضافة إلى اللغة العربية.

وأكد مدير عام التشغيل بقطار المشاعر المقدسة المهندس موسى الزهراني، فخر واعتزاز منسوبي قطار المشاعر بالدور الذي تقوم به "سار" في خدمة ضيوف الرحمن، ووعيهم التام بالواجب الكبير الذي تقوم به لخدمتهم، عبر تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية؛ لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء مناسكهم بكل أمن

وذكرت صحيفة عكاظ، أكدت وزارة الصحة جاهزية منشآتها الصحية في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444، لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.



وأوضحت أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذًا جويًّا وبريًّا وبحريًّا، واستقبالهم ومتابعة تحقيقهم الاشتراطات الصحية، حيث بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، تتضمن مستشفيات ميدانية، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، والعمل على زيادة سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا، كما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريرًا، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريرًا، يقوم على خدمتهم من الكوادر الصحية المؤهلة أكثر من 32 ألف ممارس.

وبيَّنت «الصحة» أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي بعد تسجيله نجاحًا وتميزًا في موسم الحج الماضي، حيث تم إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.



وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مهام الحكم.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.