عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب وزيرة التخطيط يتفقد أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر

صدى البلد

تفقد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من زيارته لمحافظة البحيرة. 

شارك في الجولة التفقدية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد بدر، السكرتير العام للمحافظة. 

وأكد الدكتور أحمد كمالي، خلال تفقده لمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بدر، الاهتمام بمتابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والتي تخدم المواطن في المقام الأول، وتأتي في ضوء أهداف ومؤشرات أجندة التنمية المستدامة.

txt

نائب وزيرة التخطيط يفتتح المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينة بدر

txt

وزيرة التخطيط تكشف مصير أرض الحزب الوطني والمبني القديم لوزارة الداخلية


ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي بدمنهور، إلى جانب تفقد مشروع إنشاء كلية الهندسة بمجمع الابعادية بدمنهور، كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني من الزيارة تفقد مشروع إنشاء مبنى المدرجات بأرض الاستاد بالأبعادية بدمنهور.

جدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول شهدت مشاركة الدكتور أحمد كمالي في ورشة العمل المنعقدة بديوان عام محافظة البحيرة لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.

البحيرة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية البعد الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمات الأبيض تتواصل.. لاعبو الزمالك يمتنعون عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل .. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

سيناريو مجنون| فرصة وحيدة لاقتناص الزمالك لقب الدوري من الأهلي.. لن تتخيلها

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الهلال السعودي

الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية.. تفاصيل

بسبب الكيمياء .. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

السيارة إتعجنت .. حادثة مروعة بمدينة رأس سدر

ترشيحاتنا

تحذير من النحر بالشارع.. ضوابط صارمة لجزاري القاهرة في الشوادر| تفاصيل

هل تنهار سلطة بوتين وتسقط مخابراته؟ هذا ما كشف عنه محللون

توم كروز يصل على متن أول رحلة يستقبلها مطار أبوظبي الدولي الجديد

حامل في الشهر الكام .. «أزهر الشرقية» يكشف حقيقة نقل طالبة من الامتحان للمستشفى

هل توقفت الماكينات عن العمل؟ أزمة قاتلة تضرب اقتصاد ألمانيا| ماذا يحدث؟

التعليم تعلق على صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة: مطابق للمواصفات ومتدرج الصعوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار جميل جميل المغازى وشقيقته فى جنازة والدهما.. صور

أول صور للفنان طارق النهرى على سرير المستشفى

طريقة عمل الكبدة البلدي

بسبب صورة جماعية|أم تخسر نصف وزنها بسبب الإحراج على السوشيال ميديا.. صور

فيديو

ابن عاق ودبدوبة.. والد حسام حبيب يضرب مجددًا| ما القصة؟ «فيديوجراف»

جمدت بويضاتى .. ديما بياعة تروى معاناتها للحصول على هرمونات

فنانة شهيرة داخل قسم شرطة فى إيطاليا.. تفاصيل

فيديو لأصدقاء عريس يثير الجدل بتصرف غريب بعد حفل الزفاف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ