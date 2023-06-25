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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى المبارك.. قرار غير سعيد للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر

مجزر
مجزر

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطرى برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر ودعمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لاستيعاب أعداد الأضاحى خلال أيام العيد.


كما شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة المجازر لتمكينها من العمل بالطاقة القصوى لها خلال أيام العيد، وتشكيل لجان للمرور الدورى لمتابعة سير العمل بمختلف مجازر المحافظة وسرعة التعامل مع أى طارئ والتى سيتم إتاحتها بالمجان بعدد 23 مجزرا على مستوى المحافظة على أن يصطحب المضحى الجزار الخاص به للتسهيل على المواطنين ولمنع الذبح بالطريق العام حفاظاً على البيئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والحفاظ على مستوى النظافة بمختلف القطاعات.


وفى هذا الإطار أعلن الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة إلغاء أجازات الأطباء والعاملين بالمجازر والإنتهاء من أعمال الصيانة الطارئة لها وتوفير الكميات الكافية من الأختام والمادة السرية الملونة لختم المذبوحات إلى جانب أدوات النظافة والمطهرات، مشيراً إلى أنه من المقرر الدفع بورديات لمتابعة سير العمل بالمجازر ورصد المخالفات بالشوارع بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.


كما أكد مدير المديرية انتهاء إدارة التفتيش على اللحوم من خطط الانتشار خلال العيد وتوفير نوبتجيات العمل للمتابعة الدورية وشن الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ممثلة فى مديرية الأمن ومباحث التموين وشرطة المسطحات على محلات الجزارة والأسواق ومنافذ البيع والشوادر وأماكن التخزين وثلاجات حفظ اللحوم والمنتجات الغذائية لضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأنشطة المخالفة، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية للمتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

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