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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 2 طن مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة بالغربية

المضبوطات خلال الحملات
المضبوطات خلال الحملات التموينية

صادرت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع مباحث التموين، 2 طن مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام نظرا لخطورتها، داخل مخزن مبيدات بمركز طنطا.

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وكانت حملة بقيادة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، ومفتشى الرقابة التموينية بالمديرية بالإشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد ايهاب عبدالحليم مدير مباحث تموين الغربية، قد تمكنت خلال متابعة الأسواق والمحلات بمركز طنطا، من ضبط مخزن مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومسرطنة وغير صالحة للاستخدام نظرا لخطورتها، وبداخله 3 آلاف عبوة زجاجية وأكياس أحجام مختلفة بإجمالى وزن 2 طن والتى تشكل خطراً على الثروة الزراعيه للبلاد والتى تؤثر سلبا على الإنسان.

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وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

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