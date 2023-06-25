مصرع فتاة جامعية في ظروف غامضة ببني سويف

لفظت طالبة بالفرقة الثانية بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جامعة بني سويف أنفاسها الأخيرة بشكل مفاجئ خلال تواجدها في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتها سيارة إسعاف جثة هامدة إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض طالبة لحالة إغناء مفاجئ خلال تواجدها أمام جهاز مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وعند وصول رجال الإسعاف تبين أنها قد لفظت أنفاسها، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى المشرحة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبلت ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف الجامعي؛ شهد سيد حسن روبي 20 عامًا، طالبة بكلية علوم ذوى احتياجات خاصة وتقيم بمحافظة الفيوم.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.