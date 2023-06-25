مستوطنون يحرقون مزروعات الفلسطينيين في سهل ترمسعيا

قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأضافت "السلامين"، اليوم الأحد، أن مستوطنين يحرقون مزروعات لفلسطينيين بسهل ترمسعيا، وتم إغلاق حاجز غرب نابلس، بزعم إطلاق نار تجاه القوات الإسرائيلية.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، وقرب أبوابه، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأحرق مستوطنون، محاصيل زراعية على مساحة 6 كيلومترات، في قرية ترمسعيا شمال رام الله