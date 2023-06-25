نادِ تركي يسعى لضم أحمد حسن كوكا.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي ريزا سبور التركي، في التعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني.

ووفقًا لصحيفة “Sport24” اليونانية فإن نادي ريزا سبور المنافس في بطولة الدوري التركي يريد ضم كوكا بعد صعوده من الدرجة الثانية.

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى غيابه عن قائمة منتخب مصر في مواجهتي غينيا وجنوب السودان.

يُذكر أن كوكا قد عاد إلى أولمبياكوس اليوناني بعد إنتهاء فترة إعارته مع ألانيا سبور التركي، والذي شهدت تسجيله 11 هدفًا وصناعة هدف وحيد فقط.