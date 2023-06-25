وزير الرياضة يشيد بإنشاءات نادي الزهور ويصفه بمؤسسة كبرى

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالطفرة الإنشائية والتطويرية التى يشهدها نادى الزهور الرياضى فى عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة المستشار محمد الدمرداش، خلال افتتاح حديقة الأطفال الجديدة بنادي الزهور الرياضي فرع التجمع الخامس وحضوره مؤتمرًا حول أهمية توعية اللاعبين الرياضيين بأمراض القلب والكشف الطبي الدوري.

وقال وزير الشباب والرياضة: نادي الزهور يعتبر مؤسسة رياضية كبرى، استطاع خلال الأعوام الماضية تحقيق طفرة على جميع المستويات من تنوع الخدمات الرياضية التى يقدمها للأعضاء، ودوره فى إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع فى مختلف الألعاب.



وأكد صبحي أهمية الأندية الرياضية في التنشئة الاجتماعية للفرد وتعليم الرياضة لمختلف الأجيال والحفاظ علي المكتسبات الأسرية.

وقدم "صبحي" التهنئة لمجلس إدارة نادى الزهور الرياضى والأعضاء على افتتاح العديد من المنشآت داخل النادي، والذى يضاف إلى رصيد البنية الرياضية المتوفرة بالنادى وللدولة المصرية.

وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حديقة الأطفال الجديدة بنادي الزهور الرياضي فرع التجمع الخامس، بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش، والدكتور سيد حُزين وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي: المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، علي عادل امين الصندوق، محمد مطيع سكرتير عام النادي، وأعضاء المجلس: المهندس أحمد أسامة، المهندس محمد عبد السلام، المهندس أيمن بيرم، الدكتورة مي فارس

المهندس مؤمن عادل، ياسر حفني، اللواء حازم حسن، الدكتورة نشوى النحاس.