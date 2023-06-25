انطلاق فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة بكلية الفنون بالمنصورة

انطلقت اليوم الأحد بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة فنون والدفعة الثالثة عمارة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة الذى يقام تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب ريس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون

الجميلة، وذلك بحضور امحمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، سعد عبد الوهاب الأمين المساعد.

وأكد الدكتور عمر غنيم إن المعرض يتضمن ١٦٠ عمل فنى يضم ٤٠ مشروع بقسم الجرافيك و ٤٨ بقسم العمارة و ٢٠ مشروع بقسم التصوير و ١٩ مشروع بقسم النحت و ٣٢ مشروع بقسم الديكور.



وأضاف أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من ٤٠ عضو من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية من جامعة القاهرة، الإسكندرية،. أكاديمية الفنون، المنيا، الجامعة البريطانية، جامعة فاروس.

وأشار إلى تناول هذه الأعمال الفنية لكافة جوانب الحياة حيث تناولت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادي ، وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية ، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات التجريدية ، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.

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