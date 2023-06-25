عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ملتقي الأحزاب حوار وطني مصغر .. وفرصة لتحديد احتياجات المواطنين

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب

قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الأولى من ملتقى الأحزاب السياسية المصرية والتي شهدت مشاركة كثيفة من مختلف الأحزاب وكبار قيادتها، فرصة للأحزاب للتكامل فيما بينها حول أولويات المرحلة المقبلة سواء التشريعية أو المجتمعية.


وأضاف"بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إطلاق عدة مراحل للملتقي فى مختلف المحافظات يسهم فى التواصل مع جميع المواطنين، مثمنا تلك الخطوة التي تسهم فى مد جسور التواصل وفتح قنوات جديدة مع تلك الأقاليم التي عانت من التهميش السياسي لعقود .

 

مستقبل وطن يستعرض فعاليات المرحلة الأولى لملتقى الأحزاب السياسية.. شاهد

النائب محمد عريبي: تعديل قانوني الأحزاب والمحليات أولوية على مائدة الحوار الوطني


وأكد عضو مجلس النواب، أن تجمع هذا العدد الكبير من الأحزاب على مائدة واحدة يعتبر الأول فى مصر، وهو بمثابة حوار وطني مصغر،  بعد انطلاق الحوار الوطني الذي أحدث نقلة نوعية فى الحياة السياسية فى مصر بل مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

 

ويهدف الملتقى السياسي للأحزاب ، إلى طرح جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هى رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركين: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيرى، ومن المقرر ان ينطلق خلال ثلاث مراحل أخري فى سوهاج  وشرق الدلتا والأسكندرية.
 

الاحزاب مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب الحوار الوطني الشباب سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

موضوعات متعلقة

برلمانية: ملتقى الأحزاب السياسية فريد من نوعه وسيكون له دور في إثراء العمل السياسي

مستقبل وطن يستعرض فعاليات المرحلة الأولى لملتقى الأحزاب السياسية.. شاهد

ترشيحاتنا

الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

السفير محمد حجازي: مصر كانت تستورد مواد تحنيط المومياوات من الهند

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن "تمرد" فاجنر في روسيا

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

خبير شؤون دولية: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعكس شراكة متكاملة

بعد قرار المحكمة ضد مبروك عطية..عقوبات مشددة للمتورطين فى جرائم ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ