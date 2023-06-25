تحذير من زيادة أجرة المواصلات في العيد.. ونواب: السائق المخالف سيعاقب وعلى المواطن الإبلاغ فورا

تحذير من زيادة أجرة المواصلات في العيد

طلب إحاطة للحكومة لتشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع العيد

هشام هلال يطالب بتقديم الشكاوى على الخطوط الساخنة في حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب



حذر نواب من زيادة تعرفة ركوب المواصلات بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة على مواقف السيارات وتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب خلال هذه الأيام.

وفي هذا الإطار تقدّم النائب شحاتة أبو زيد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية حول تشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى.

وقال النائب شحاته أبو زيد، في طلبه أنه في أيام العيد تزدحم مواقف السيارات وذلك لإقبال العديد من المواطنين على السفر لبلادهم؛ الأمر الذي يستغله بعض السائقين ويقومون باستغلال المواطنين عن طريق زيادة تعريف الركوب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن محاولات استغلال السائقين لرفع تعريفة الركوب يمكن ردعها عن طريق قيام الحكومة بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين.

وتابع: قانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، جرم كل من تسول له نفسه التلاعب في أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للسائقين المخالفين حيث نصت المادة 70 من القانون على أنه:" يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد، أو طلب أجرًا أكثر من المقرر، أو نقل عددًا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو نقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لهم".

فيما قال النائب هشام هلال أن زيادة السائقين لأجرة المواصلات أمر مخالف لأحكام القانون، ويوجد عليه غرامة تصل إلى 1500 جنيه، موضحا ان زيادة الأجرة خاصة في أيام العيد هو أمر شائع يجب مراقبته لعدم استغلال المواطنين.

وأردف عضو مجلس النواب أنه يجب توجيه مسئولى المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة مع وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة.

وشدد عضو البرلمان، النائب هشام هلال بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وطالب هلال المواطنين بتقديم شكوى على الخطوط الساخنة في حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، موضحا أن هذه الخطوط فعالة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من أجل ان يكون هناك اتخاذ للإجراءات القانونية ضد المخالفين.