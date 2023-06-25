تحقيق مستقل .. إعلان صادم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن إفلاس البنوك الأمريكية

قالت عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اليوم الأحد، إن البنوك الأمريكية تحتاج إلى إشراف أفضل بدلا من متطلبات رأس مال أعلى لأنها قد تعوق الإقراض والمنافسة، مكررة دعواتها لإجراء تحقيق مستقل في إفلاس البنوك في الآونة الأخيرة.

وقالت بومان، خلال ندوة في النمسا: “نحن بحاجة إلى النظر فيما إذا كان لدى الفاحصين الأدوات والدعم المناسبين لتحديد القضايا المهمة والمطالبة بمعالجة فورية… زيادة متطلبات رأس المال ببساطة لا تصل إلى هذا القلق الأساسي بشأن فعالية الإشراف”.

كما جددت بومان دعوتها لإشراك طرف ثالث مستقل للتحقيق في انهيارات البنوك الأمريكية الأخيرة، منتقدة الجهود الداخلية التي يبذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحقيق في هذه القضايا.

وقالت: “هناك سؤال حقيقي حول ما إذا كانت هذه الجهود توفر حسابا كافيا لما حدث”، مضيفة أن “الكثير من العمل كان يعتمد على عدد محدود من المقابلات مع المصدر غير المنسوب، وتم إكماله في إطار زمني سريع بنطاق محدود وبدون مدخلات من جميع محافظي البنك المركزي”.