عاجل
لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين ختام ناجح لبطولات مصر الدولية للناشئين والسيدات وشمال أفريقيا للجولف فى سوما باى ابن الملياردير البريطاني المفقود في غواصة تيتانيك: أفضل أب على الإطلاق إعلان الفائزين بجوائز الدولة هذا العام.. 52 جائزة لـ 53 فائزا.. أكاديمية البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر في الفوز.. ونطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين مصر لصناعة الكيماويات: 1.3 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج حبيبات الكلور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق مستقل .. إعلان صادم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن إفلاس البنوك الأمريكية

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قالت عضو مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، اليوم الأحد، إن البنوك الأمريكية تحتاج إلى إشراف أفضل بدلا من متطلبات رأس مال أعلى لأنها قد تعوق الإقراض والمنافسة، مكررة دعواتها لإجراء تحقيق مستقل في إفلاس البنوك في الآونة الأخيرة.

وقالت بومان، خلال ندوة في النمسا: “نحن بحاجة إلى النظر فيما إذا كان لدى الفاحصين الأدوات والدعم المناسبين لتحديد القضايا المهمة والمطالبة بمعالجة فورية… زيادة متطلبات رأس المال ببساطة لا تصل إلى هذا القلق الأساسي بشأن فعالية الإشراف”.

كما جددت بومان دعوتها لإشراك طرف ثالث مستقل للتحقيق في انهيارات البنوك الأمريكية الأخيرة، منتقدة الجهود الداخلية التي يبذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتحقيق في هذه القضايا.

رد صادم من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد انخفاض الفائدة المقبل

زيادات في الفائدة.. ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

وقالت: “هناك سؤال حقيقي حول ما إذا كانت هذه الجهود توفر حسابا كافيا لما حدث”، مضيفة أن “الكثير من العمل كان يعتمد على عدد محدود من المقابلات مع المصدر غير المنسوب، وتم إكماله في إطار زمني سريع بنطاق محدود وبدون مدخلات من جميع محافظي البنك المركزي”.

الفيدرالى الامريكى البنوك الأمريكية الإقراض البنوك الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

عاجل .. الهلال السعودي يعلن تعاقده رسمياً مع مدافع تشيلسي

موضوعات متعلقة

السعودية .. قرار عاجل من الملك سلمان بشأن أسر شهداء “عاصمة الحزم”

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن نشر قوات إضافية في الضفة الغربية

بعد تصريحاته الصادمة .. خياران فقط أمام زيلينسكي والغرب لإنقاذ أوكرانيا

قلق بالغ.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد "تمرد" فاجنر في روسيا

روسيا تحبط محاولة أمريكية لإشعال حرب نووية في أوكرانيا .. تفاصيل

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني لـ الحجاج

إشارة إيجابية.. أوكرانيا تكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي

بعد "تمرد" فاجنر.. مسؤول أمريكي: واشنطن توقعت "إراقة الدماء" في روسيا

ترشيحاتنا

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

لحوم بـ180 جنيها وتخفيضات 50 % على السلع| جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين

تبدأ من 440 ألف جنيه.. أسعار سيارات شيري موديل 2023 في مصر

هدايا قناة السويس للسفن.. إجراءات جديدة من الهيئة لتتربع على عرش الملاحة العالمية

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

نعمل وسط نيران.. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف عن قائمة الإفراج الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم العمر| مفاجأة ابنها الطيار أنستها فرحة الحج .. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير؟

3 مشروبات قبل النوم تساعد على خسارة الدهون

خطوات بسيطة تخلصك من السموم بجسمك

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ