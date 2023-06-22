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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادات في الفائدة.. ارتفاع كبير لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، اليوم الخميس، بعد تلقيه دعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بالمزيد من زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، ومع موجة من رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية غذت المخاوف بشأن النمو العالمي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.21 ٪ إلى 102.23.

ومقابل الين، ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ عند 142.645 ين.

وانخفض الدولار الأسترالي، الذي ينظر إليه على أنه وكيل سائل لرغبة المخاطرة ، بنسبة 0.48٪.

وقال خوان بيريز، مدير التداول في “مونيكس”: ”أعتقد أن العذاب والكآبة عادا كرواية مهيمنة عبر الأسواق الآن".

وأضاف: ”يبدو الأمر شرعيا أنه في حين أن الركود قد لا يتحقق بالكامل، فإن الركود التضخمي، المستويات الاقتصادية المنخفضة جنبا إلى جنب مع التضخم العنيد، هو حكاية يجب أن تكون في النصف الثاني من العام".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.

إعلان صادم من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

الفيدرالي الأمريكي يتعهد بوصول سعر الفائدة لـ 2%

وقال باول، في جلسة استماع أمام اللجنة المالية في الكونجرس الأمريكي، “ نحتاج إلى مواصلة الرقابة على البنوك”.

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